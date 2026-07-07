ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה) נשא דברים תקיפים מעל בימת המשכן, וטען כי האיום הקיומי המרכזי המרחף על מדינת ישראל אינו מוגבל לזירה הביטחונית בלבד, אלא טומן בחובו סכנה רוחנית חמורה הנובעת מהיחס לדת ולמסורת.

בדבריו הדגיש ח"כ אשר כי עצם קיומו של העם היהודי בארץ ישראל נשען באופן בלעדי על מחויבותו לשמירת התורה והמצוות.

"ארץ ישראל היא ארץ שעיני ה' אלוהיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה", ציטט אשר והוסיף: "איך עם חכם כזה בחר לגור בשכונה הכי מסוכנת בעולם?". בהקשר זה הזכיר כי אפילו חוזה המדינה, ד"ר תאודור הרצל, שקל בעבר את תוכנית אוגנדה עקב השיקולים הביטחוניים המורכבים באזור.

חבר הכנסת הבהיר כי הסיבה היחידה לישיבת עם ישראל בארצו היא ההבטחה האלוקית. "אנחנו כאן כי זאת ההבטחה של הקדוש ברוך הוא בספר הישן והמיושן שנקרא תורה. זה הקושאן שלנו על הארץ הזאת", אמר, אך סייג מיד: "אותו קושאן מגיע בתוך ספר שלם עם הוראות יצרן, הכולל את החובה לשמור על ההלכה ולקיים את המצוות כדי להיות ראויים לחיות כאן".

בהמשך דבריו מתח אשר ביקורת נוקבת על המגמות הליברליות והחילוניות בחברה, ועל היחס המופנה, לדבריו, כלפי הציבור הדתי והחרדי בישראל. "דווקא כאן מזלזלים בכל נושא שקשור לדת. אין אף מדינה בעולם שבה משפילים ותוקפים בצורה כזו את חוקי התורה, את האמונה ואת שמירת ההלכה", קבל חבר הכנסת.

אשר התייחס בנאומו גם לכינויי הגנאי המופנים כלפי שומרי המסורת: "איך כינו אותנו בלעג? 'מנשקי המזוזות ומשתטחי הקברים'. יש כאן זלזול עמוק בכל דבר שבקדושה. מקדשים את החילוניות ורוצים להידמות למדינות העולם. בעוד שבמדינות אחרות מנהיגים מזכירים את שם ה' בנאומיהם כדבר שבשגרה, בישראל לוקח לחברי כנסת שנים להזכיר שם שמיים".