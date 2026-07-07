נתניהו בביקור פצועי צה"ל בבית החולים רמב"ם עומר מירון, לע"מ; סטילס: קובי גדעון

ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך היום (שלישי) ביקור בבית החולים רמב"ם בחיפה, במטרה לעמוד מקרוב על מצבם של לוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים המאושפזים במקום בעקבות פציעותיהם במלחמה.

אל סיורו של ראש הממשלה התלוותה מנכ"לית המרכז הרפואי רמב"ם, ד"ר מיכל מקל, שהציגה בפניו את תהליכי השיקום, הניתוחים המורכבים והמענה הרפואי והנפשי המוענק לחיילים.

במהלך המפגשים האישיים ליד מיטות הפצועים, שמע נתניהו מהלוחמים על סיפורי הגבורה שלהם מהחזית ועל המסע הלא פשוט שהם עוברים בדרך להחלמה.

בתגובה לדבריו של אחד הלוחמים הפצועים, יונתן, בחר ראש הממשלה להתייחס למצב הלכידות החברתית בישראל ולפער התפיסתי, לטענתו, בין הציבור לבין הזירה הפוליטית. "יש הרבה יותר אחדות בתוך העם ממה שמתבטא אחר כך בכנסת", הצהיר נתניהו בפני הלוחמים. "אחדות הרבה יותר רחבה, הרבה יותר עמוקה - ואני מאמין שזה יסוד טוב להמשך. אתם מייצגים את זה באופן המובהק ביותר".

ראש הממשלה הביע הערכה עצומה לחוסנם הנפשי של הפצועים והדגיש את התרגשותו מהמפגש איתם. "אני מעריץ אתכם, ואני תמיד נפעם מהרוח שלכם. אני לא אומר את זה מן השפה אל החוץ - אני באמת נפעם. אני יודע שאתם עוברים מסע קשה, הוא לא קל, אבל הרוח שלכם היא אדירה".

"אני לא חושב שיש מקום בעולם שיש בו טיפול יותר טוב", סיכם ראש הממשלה. "להיפך, אני אומר שאין בעולם מקום שנותן במיומנות הזאת, במהירות הזאת, בנשמה הזאת ובהצלחה הזאת. לכן אני מאחל לכם גם בריאות טובה וגם החלמה מהירה".

צילום: קובי גדעון, לע"מ

צילום: קובי גדעון, לע"מ

צילום: קובי גדעון, לע"מ

צילום: קובי גדעון, לע"מ