חבר הכנסת אכרם חסון (הימין הממלכתי) התייצב היום (שלישי) באופן נחרץ לצד המגזר החרדי, תקף את מה שהגדיר כהסתה פוליטית נגד אנשי הדת, והצהיר בריאיון לרדיו "כאן מורשת" כי יצביע בעד "חוק יסוד: לימוד התורה" כאשר זה יובא לאישור המליאה.

בדבריו הדגיש ח"כ חסון כי השיח הציבורי הסוער סביב הסוגיה החרדית אינו נובע מדאגה אמיתית לעתיד המדינה, אלא מאינטרסים פוליטיים צרים.

"אסור לנסות להכניע את אנשי הדת באמצעות חרמות או בשביל להרוויח עוד כמה קולות", אמר חסון. "אנשי דת הם דמויות מכובדות בכל עדה ובכל מקום בעולם, ורק אצלנו מנסים לכופף ולפגוע בהם".

חבר הכנסת מהעדה הדרוזית הפתיע בדבריו על חשיבות המורשת היהודית וקבע כי לימוד התורה הוא חלק בלתי נפרד מחוסנה של המדינה. "התורה חשובה לכל יהודי. בלי התורה אין מדינה ואין תשובה", הצהיר.

"בכל מקום לאורך ההיסטוריה שבו זלזלו באנשי הדת או נטשו את האמונה - הגיעו חורבן ובעיות קשות. אנשי הדת הם ברכה לחברה".

בהמשך הריאיון הדף חסון את הביקורת הכלכלית המופנית כלפי המגזר החרדי וטען כי הנתונים המוצגים לציבור מעוותים לחלוטין.

"כשמפרקים את התקציבים המדוברים ומחלקים אותם לאוכלוסייה של מיליון וחצי נפש, מגלים שמדובר בכארבעת אלפים שקלים בשנה בלבד לאדם - לא בחודש", הסביר. "בזמן שחברות הענק הכלכליות במשק מגלגלות מאות מיליארדים, מציגים דווקא את החרדים כמי שפוגעים בכלכלה. מדובר בהטעיה חסרת בסיס".