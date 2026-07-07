פסק דין דרמטי ותקדימי של בית משפט השלום בבת ים בולם את מהלך של עיריית תל אביב-יפו נגד בתי הכנסת בשטחה.

השופט יגאל נמרודי דחה לחלוטין את תביעת הפינוי שהגישה העירייה נגד בית הכנסת הוותיק "גבורות ישראל" בשכונת טרומפלדור, תוך שהוא מטיח ביקורת חריפה ויוצאת דופן בהתנהלותה של הרשות המקומית.

בפסק הדין, שפורסם לראשונה באתר ynet, קבע השופט כי העירייה פעלה בניגוד לחוק ועשתה שימוש לרעה בהליכים משפטיים, כאשר ניסתה להשתמש באיום הפינוי ככלי לחץ מניפולטיבי שנועד לכפות על הנהלת בית הכנסת לחתום על חוזה הקצאה חדש.

הפרשה המשפטית והציבורית החלה באוגוסט 2025, אז נחשף כי עיריית תל אביב שיגרה דרישה לעשרות בתי כנסת הפועלים בשטחה, המחייבת אותם לחתום על כתב התחייבות לספק שירותי דת "ללא הבדלי מין או אמונה" ולהתאים את אופי המקום לצביון השכונה הכללי.

בתי כנסת שסירבו לחתום על הנוסח החדש - בשל החשש כי הדבר ימנע מהם לשמור על אורח חיים אורתודוקסי - ספגו תביעות פינוי מהקרקעות שבבעלות עירונית.

בית הכנסת "גבורות ישראל", אשר פועל במקום קרוב למאה שנה באישור רשמי של העירייה, סירב להיכנע לדרישה ויוצג בהליך על ידי עו"ד דוד שוב. בתגובה, הגישה נגדו העירייה את תביעת הפינוי שנחשפה כעת כמהלך פסול.

"כבר בפתח שלב שמיעת הראיות עלה בבירור: מלכתחילה לא ביקשה התובעת (העירייה), באמת ובתמים, להביא לפינוי בית הכנסת מהמקרקעין. יעדה האמיתי של התביעה היה שונה", כתב השופט נמרודי בפסק הדין החד משמעי. הוא הבהיר כי השימוש במערכת המשפט כדי לאלץ חתימה על חוזים מנוגד לחוק המקרקעין.

השופט אף דחה בנחרצות את טענת העירייה שלפיה אין בכוונתה לסגור את המוסד אלא רק להחליף את הגוף המפעיל אותו, וסיפק אמירה עקרונית: "בית כנסת אינו מתמצה במבנה פיזי - בבחינת נדל"ן - בלבד. מדובר במוסד חי המגלם בתוכו קדושה, רוח, קהילה ותחושת שייכות".

מעבר לכך, נקבע בפסק הדין כי בית הכנסת אינו פולש או משיג גבול, שכן הקרקע הוקצתה לו כדין לפני עשרות שנים.

השופט אף הזכיר לעירייה כי הגורם המוסמך והאחראי על ניהול בתי הכנסת בעיר על פי חוק הוא המועצה הדתית, ולא הרשות המקומית.

ממסמכי התיק עולה כי השופט ניסה להוביל את הצדדים לפשרה מחוץ לכותלי בית המשפט. בדיון סוער שנערך בדצמבר 2025, הבהיר מנהל אגף הנכסים בעיריית תל אביב, אלי לוי, כי למעט הסרת המילה "אמונה" מהסעיף המדובר, העירייה דוחה על הסף את מתווה הפשרה שהציע בית המשפט - החלטה שכעת הובילה להפסד מוחלט של העירייה בתיק.