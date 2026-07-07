בין המיטה לארון | טילי נ"ט ומטעני חבלה אותרו בחדר שינה בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל

כוחות צוות הקרב החטיבתי 769, הפועלים תחת פיקודה המבצעי של אוגדה 91, פעלו בכפר טלוסה וביצעו פשיטות על מבנים חשודים שסומנו מראש על ידי גורמי המודיעין.

במהלך הסריקות בשטח הכפר, איתרו הלוחמים מספר מחסנים מוסתרים של אמצעי לחימה, שבהם הוחבאו משגרי RPG, כמויות גדולות של תחמושת מגוונת ונשקים קלים רבים.

השימוש השיטתי והציני שמבצע חיזבאללה בתושבי דרום לבנון נחשף שוב כאשר הכוחות נכנסו לתוך בית מגורים בכפר. בתוך חדר השינה בבית, איתרו לוחמי החטיבה מצבור אמל"ח מגוון וקטלני שהוכן לשימוש מיידי נגד כוחות צה"ל.

בין היתר אותרו במקום מטעני חבלה בעלי עוצמה רבה, משגרים וטילי נ"ט מתקדמים, רקטות RPG מוכנות לירי, ציוד לחימה טקטי הכולל וסטים מגנים וקסדות ודגלים רשמיים של ארגון הטרור חיזבאללה.