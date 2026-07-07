סגירת מעגל מיוחדת התרחשה השבוע בעיר קובנה שבליטא, כאשר שלושה אחים ממשפחת שינפלד, שלמדו לאורך כל שנת הלימודים בבית ספר בישראל באמצעות שיעורים מקוונים, פגשו לראשונה את המורה שליווה אותם במהלך השנה וקיבלו ממנו את תעודות סוף השנה.

הקשר בין המשפחה לבית הספר החל לאחר שבמהלך ביקור משלחת של תוכנית הסיורים החינוכיים "כנפי רוח" בקובנה נחשף האתגר החינוכי של המשפחה, המתגוררת באזור שבו אין מסגרת לימודים יהודית מתאימה לילדים.

בעקבות זאת שובצו הילדים כתלמידים בבית ספר בישראל, ומאז השתתפו מדי יום בשיעורים חיים באמצעות זום והשתלבו בלימודים למרות המרחק הגיאוגרפי.

השבוע, במהלך ביקור נוסף של המשלחת בליטא, הצטרף אליה גם המורה של הילדים. הוא הגיע לבית המשפחה, נפגש עם תלמידיו לראשונה פנים אל פנים, בחן את התקדמותם והעניק להם את תעודות סוף השנה.

"משפחתנו מפעילה זה 15 שנה מרכז יהודי לסטודנטים בקובנה, מקום של זהות יהודית וחיבור", סיפר אבי המשפחה, הרב משה שינפלד. "בעוד שהילדים הגדולים יותר לומדים כבר בישיבות בארץ ובאנגליה, אנו מברכים על כך שהילדים הצעירים מצאו מסגרת חינוכית חמה ואיכותית הודות לטכנולוגיה ולרשת נצח, שהצליחה לחבר אותם לישראל למרות אלפי הקילומטרים שמפרידים בינינו".