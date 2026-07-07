חילוץ הפצוע בפארק הכרמל דוברות כבאות והצלה

התדרדר מגובה של 15 מטרים ונשאר בחיים. מבצע חילוץ התרחש הערב (שלישי) בפארק הכרמל, לאחר שרכב פרטי איבד שליטה, התדרדר לוואדי עמוק וצנח ממצוק בגובה של כ-15 מטרים.

לוחמי אש רבים מתחנות חיפה וחדרה, יחד עם צוות חילוץ מיוחד מתחנת קריות, הוזעקו בכוחות מוגברים לאזור.

הכוחות נתקלו בתנאי שטח מורכבים ובשל עומק הוואדי והצמחייה הסבוכה, פתחו בסריקות נרחבות בשיתוף פעולה הדוק עם המשטרה, עד שאותר הרכב המרוסק בתחתית המצוק.

בתוך הרכב אותר הנהג כשהוא לכוד ופצוע באורח בינוני.

בשל העובדה שהרכב נפל מגובה רב ונתקע בתוואי שטח אנכי וקשה לגישה, הוקפצה לנקודה היחידה לחילוצים מיוחדים של שירותי הכבאות. היחידה המיוחדת החלה לפעול באופן מיידי לעיגון הזירה וביצעה חילוץ מורכב בבטחה של הנהג מתוך הוואדי העמוק אל עבר כביש הגישה, תוך שימוש במערכות חבלים, גלגלות ואלונקות ייעודיות.

הנהג טופל על ידי צוותי מד"א ופונה לבית החולים רמב"ם בחיפה.