השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ויו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, פנו היום (שלישי) במכתב לרמטכ"ל אייל זמיר, בעקבות הפרסומים על “תוכנית העבודה הערכית" של צה"ל בנוגע לשמירה על מחבלי הנוח’בה במתקני הכליאה הצבאיים.

השניים קוראים לרמטכ"ל להתנער באופן מיידי מהתוכנית, שלדבריהם סוטה ממשימתו המרכזית של צה"ל בזמן מלחמה.

במכתבם מציינים בן גביר וביסמוט כי תוכנית העבודה כוללת הכשרות למפקדים בנושא “ערכים", פיתוח לומדה בנושא אירועים ערכיים, שילוט במתקנים שיכלול את רוח צה"ל ואף הפצת “דף הנחיה" למפקדי מתקני הכליאה.

לדבריהם, במקום לעסוק ב"הטמעת ערכים" כלפי מחבלי הנוח’בה, על צה"ל להתמקד בהכרעת האויב ובניצחון במלחמה.

השניים מזכירים כי לוחמי צה"ל הם הערך המרכזי שיש להגן עליו, ומותחים ביקורת על עצם גיבוש התוכנית לאחר שלדבריהם “עלילת שדה תימן" ו"קמפיין השקר נגד כוח 100" כבר גרמו לפגיעה קשה במעמדם של הלוחמים. “הערך שמנחה את צה"ל צריך להיות הכרעת האויב וניצחון במלחמה, לא עיסוק ב’הטמעת ערכים’ למחבלי הנוח’בה. התוכנית הזו היא יריקה בפרצופם של לוחמי צה"ל ודלק לקמפיין השקרי נגד כוח 100 שהובילה רודפת הלוחמים, הפצ"רית לשעבר", כתבו.

"שמירה על מחבלי הנוח'בה - שרצחו, אנסו ושחטו אנשים, נשים וטף - עד להבאתם לחבל התלייה, צריכה לכלול מקסימום אבטחה ומינימום של תנאים. לא אתיקה פרוגרסיבית וססמאות שמחלישות את רוח צה"ל ואת לוחמיו. אנו מצפים לשמוע ממך כי צה"ל מתנער לחלוטין מתוכנית עבודה זו. אם צריך תוכנית עבודה חלופית ביחס למחבלים במתקן צה"ל, שב"ס ישמח לסייע ולהציל את המודל הראוי ביחס למחבלים המתועבים", לשון המכתב.