המשנה ליועמ"שית לעניינים מנהליים, ד"ר גיל לימון, נשא היום (שלישי) נאום בכנס יועצים משפטיים, שבו תקף את כוונות הממשלה והקואליציה, וסימן את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי כאיום ממשי על זכויות האזרח ומנהל תקין בישראל.

"מי שקורא את הצעת החוק, או - רחמנא ליצלן - צופה בשידורי ערוץ הכנסת בוועדת חוקה, עלול בטעות לחשוב שמדובר בהצעת חוק שהמוקד שלה הוא היועץ המשפטי לממשלה", פתח לימון את דבריו בטון אירוני והבהיר מייד: "ולא היא. בליבה של הצעת החוק הזו עומדת הממשלה - שבעקבות אישור החקיקה, תסיר מעל עצמה את עולו של המנגנון החשוב ביותר לשמירה על שלטון החוק בפעילותה".

בדבריו, הסיט לימון את הזרקור מהמאבק הפוליטי-פרסונלי אל עבר ההשפעה הישירה, לטענתו, של החוק על הציבור הרחב. הוא הסביר כי הפיצול המתוכנן יחליש באופן דרמטי את הבלמים והאיזונים מול הרשות המבצעת.

"הדברים אינם תיאורטיים. הם מתרחשים לנגד עינינו בשנים האחרונות בישיבות הממשלה", טען. "כעת, זה יהיה חלק מהנורמה. צעד רדיקלי נוסף בתהליך נמשך שקורה לנגד עינינו בשנים האחרונות של שחיקת ערובות דמוקרטיות לשלטון החוק ולמנהל תקין".