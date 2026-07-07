הטלוויזיה הממלכתית של הונגריה הודיעה היום על השעיית זמנית של מהדורת החדשות שלה בשל הוראת הממשלה החדשה ומהלכיה לשינויים מקיפים בשידור הציבורי.

הערוץ המרכזי של הטלוויזיה הממלכתית, M1, הציג מסך שחור ועליו הודעה בנושא, זמן קצר לאחר שהממשלה החדשה בראשות פטר מדיאר החליפה את הנהלות הטלוויזיה והרדיו הממלכתיים.

בהודעה על המסך נכתב: "השידור הציבורי אינו יכול לשקר. אנו מתנצלים על כך שבמשך שנים רבות עשינו זאת למרות הכל. השידור הציבורי עובר כעת שינוי, כדי שבעתיד יהיה עצמאי ואמין. מהדורות החדשות הושעו באופן זמני. הישארו איתנו".

ראש הממשלה מדיאר כתב בחשבון ה-X שלו: "זהו יום היסטורי. היום הגיע סוף סוף קץ לשידורי התעמולה בתקשורת הציבורית של הונגריה. הם שיקרו בלילה, הם שיקרו ביום, הם שיקרו בכל ערוץ. עכשיו זה נגמר".