שר המורשת עמיחי אליהו (עוצמה יהודית) בירך את שירה שפירא, אימו של ענר הי"ד, על הצטרפותה למערכת הפוליטית.

בפוסט שפרסם בפייסבוק כתב השר: "מאז שנכנסתי לתפקיד שר המורשת יצא לי לעבוד לא מעט עם הגברת שירה שפירא, אמו של ענר ז"ל, גיבור ישראל שזרק שבעה רימונים החוצה ממיגונית המוות במסירות נפש עילאית".

הוא ציין כי "שירה הייתה בכירה במשרד, והייתה הרוח החיה מאחורי מפעל ההנצחה שיוקם בעזרת השם בעוטף".

"דעותיי שונות מהמחנה שבו תרוץ שירה בבחירות הקרובות, אך מסירותה לעם ישראל, הקרבתה, והחינוך שהעניקה לבנה ענר, מוכיחים יותר מכל כי הפוליטיקה זוכה באשת מעש שליבה במקום הנכון. שירה יקרה, מאחל לך המון הצלחה ועשייה פורייה למען העתיד המשותף של העם שלנו על כל גווניו", סיכם אליהו.