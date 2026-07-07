חברת מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, עינת דיין, פנתה היום (ג') לשר התקשורת ד"ר שלמה קרעי באמצעות עורכי הדין רז נזרי, נדים עבוד ואבינעם סגל אלעד ממשרד פירון, בדרישה לבטל את ההודעה על הכוונה להעבירה מכהונתה.

לטענתה, ההליך שנפתח נגדה בעקבות הופעותיה התקשורתיות של בתה, אופיר דיין, נעדר בסיס משפטי ועובדתי ומנוגד לחוק ולצו הביניים של בג"ץ.

במכתב נטען כי החוק מאפשר העברה מכהונה רק במקרים מוגדרים, ובהם זיקה חוזית או עסקית לגוף מפוקח או כאשר עיסוקיו של חבר המועצה עצמו יוצרים ניגוד עניינים. לדבריה, אף אחד מן התנאים הללו אינו מתקיים במקרה הנוכחי.

עוד נטען כי אופיר דיין אינה מועסקת על ידי גוף תקשורת המצוי בפיקוח הרשות השנייה, אינה קשורה אליו בחוזה או בהתקשרות מסחרית ואינה מקבלת ממנו כל תמורה. במכתב צוין כי הופעותיה בתקשורת נעשות מכוח מומחיותה בתחומי מדיניות החוץ, האנטישמיות והזירה הבין־לאומית, כפי שעשתה גם לפני מינויה של אמה למועצת הרשות השנייה.

באי כוחה של דיין הוסיפו כי גם לפי דיני ניגוד העניינים הכלליים נדרש חשש ממשי ומבוסס להטיית שיקול דעת, וכי במקרה זה לא מתקיים חשש כזה. עוד צוין כי הסדר ניגוד העניינים שעליו חתמה עם מינויה אף מאפשר לה עצמה להתראיין באמצעי תקשורת בתנאים מסוימים, ולכן, לטענתם, אין בסיס לראות בהופעותיה של בתה עילה להדחתה.

במכתב נטען גם כי הכוונה להעביר את דיין מכהונתה מעוררת קושי נוסף לנוכח צו הביניים של בג"ץ, שלפיו מועצת הרשות השנייה היוצאת תמשיך לכהן בהרכבה הנוכחי עד להכרעה בעתירות נגד הליך מינוי המועצה החדשה. עוד נכתב כי עיתוי ההליך, בסמוך למתן הצו ולאחר שננקט הליך דומה כלפי חברת מועצה נוספת, מעורר שאלות באשר לשיקולים שעמדו בבסיס ההחלטה, ובסיומו דרשו עורכי הדין מהשר לבטל את ההודעה בטענה שכל החלטה להעבירה מכהונתה תהיה בלתי חוקית ולא תעמוד בביקורת שיפוטית.