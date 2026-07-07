נתניהו משחזר את הפגישה המכוננת עם הרבי מליובאוויטש מוג'ו מדיה

ראש הממשלה בנימין נתניהו התארח בפודקאסט "המוג'ו של בן בן ברוך" והתבקש לספר על פגישתו עם הרבי מיליובאוויטש בניו יורק לפני עשרות שנים.

"זה היה בשמחת תורה בשנת 1984 כשירתתי בתפקיד שגריר ישראל באו"ם. הגיע יום אחד חסיד שטען שהוא מכיר אותי. היה מדובר באיש צבא שחזר בתשובה והפך לחסיד של הרבי וביקש ממני לבוא אליו", שחזר נתניהו.

הוא סיפר "אנחנו יוצאים לשם ויש אולם עם אלפי חסידים שיושבים ומחכים לרבי. פתאום נפתחה הדלת והרבי עולה לבמה. ואז שמריה אומר לי 'עכשיו תלך לרבי'. אני עונה לו 'אבל הוא עסוק', אבל הוא מתעקש".

ראש הממשלה מתאר כיצד ניגש לבמה. "אני ניגש אליו בדחילו ורחימו וטופח לו על הכתף בעדינות. אמרתי לו באנגלית 'רבי, באתי לראות אותך'. הוא מסתכל אלי ותהה 'רק לראות? לא לדבר'. כך החלה בינינו שיחה בעברית שנמשכה 40 דקות. לאורך הזמן אני שומע רחש מהקהל כי אני גוזל להם את הרבי. בסוף הוא הסתובב לקהל, אני יורד מהבמה, והרבי יורד ורוקד עם ספר התורה. מאוד התרגשתי, ראיתי את נצח ישראל".

במשך חזר לשיחה שהתקיימה בין השניים. "הרבי אמר לי 'אתה הולך ל'בית השקר הנצחי' - כך הוא קרא לאו"ם. 'תזכור שגם בעולם החשוך ביותר, אם אתה מדליק נר אחד של אמת, היא תיראה למרחקים'".

הוא הוסיף "אחרי ארבע שנים באו"ם סיימתי את תפקידי והוא ביקש שאשאר שם. אמרתי לו שאתמודד על מקום בכנסת. הוא אמר לי 'יש כאן המון עבודה לעשות' - והשבתי לו 'גם שם'. הרבי אמר: 'טוב, תלך ותהיה לך תמיכה גדולה. אבל תצטרך להתמודד עם 119 אנשים. יש ימים שאני חושב שהוא צדק - ואין ספק שהוא צדק בהרבה דברים".