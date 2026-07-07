הפרשן הפוליטי של חדשות 12 עמית סגל מתייחס לאיחוד בין חילי טרופר ויועז הנדל ומנסה לאמוד את הסיכוי של השניים להשפיע באופן משמעותי על מפת המנדטים לקראת הבחירות.

"האירוע הזה מעניין כי התפיסה המקובלת עד היום אומרת שמפלגות שקמות בגוש הזה מסייעות לנתניהו. כאן זה קצת שונה. טרופר אמר שנתניהו צריך ללכת והוא לא ישלים לו ל-61 מנדטים - כך שהוא מסייע לאיזנקוט", פתח סגל.

הוא ציין שמפלגת "ישר!" הייתה שמחה לראות את טרופר בשורותיה. "איזנקוט היה שמח להציע לטרופר מקום גבוה ברשימה ואת תיק החינוך. לא חסרים לאיזנקוט מקומות לתת וטרופר הוא מועמד נחשק שגם בנט ולפיד חיזרו אחריו במשך חודשים ארוכים. טרופר לא רצה ללכת עם מפלגה שמצהירה שהיא עלולה להישען על תמיכה של מפלגות ערביות. הוא קליק אחד ימינה מאיזנקוט, קליק אחד שמאלה מגנץ ושניים מארדן ואדלשטיין שעדיין לא החליטו על התמודדות".

סגל הטיל ספק בכמות הקולות הפנויים שעליהם מתחרות המפלגות החדשות בגוש מאוכזבי נתניהו שאינם אנשי שמאל. "מספר המנדטים בגוש השלישי יותר מצומצם מכפי שאנשים נוהגים לחשוב ומספר המפלגות גדול מאשר לאפשר לכולם מרחב מחייה. זה שלב מקדים ומאוד יכול להיות שיהיו עוד איחודים. גנץ ושמחי, בינתיים, לא עוברים את אחוז החסימה. ארדן ואדלשטיין צריכים לקבל החלטה".