ח"כ משה סולומון שוקל להתמודד בפריימריז במפלגת הציונות הדתית למרות שהודח מתפקידיו בועדות הכנסת על ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לאחר שהצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה.

סלומון שוחח עם ערוץ 7 ואמר כי טרם קיבל החלטה אם לקחת חלק בבחירות הפנימיות במפלגה. "טרם החלטתי. לפי תקנון המפלגה יש לי עד 21 ביולי להגיש מועמדות. אני ממשיך להיפגש עם הציבור, עם גורמים ציוניים עם וחברי המרכז של המפלגה - בכדי למצוא את הדרך הנכונה לשליחותי".

ברקע לדברים עומדות שיחות שקיים סולומון בתקופה האחרונה עם מקורביו, שבהן הביע פסימיות באשר לסיכוייו להיבחר למקום ריאלי ברשימת הציונות הדתית לכנסת הבאה.

זאת לאור השריונים הצפויים ברשימה, התחרות הצמודה בין חברי הכנסת המכהנים על המקומות הריאליים וכמובן המחלוקת עם יו"ר המפלגה.

לפי גורמים המעורים בפרטים, סולומון בוחן בימים אלה את המשך דרכו הפוליטית ושוקל האם להמשיך במסגרת מפלגת הציונות הדתית או לנהל מגעים עם מפלגות אחרות.