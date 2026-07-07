האלופה עדיין כאן. את שלב הבתים של מונדיאל 2026 צלחה נבחרת ארגנטינה בקלות. אלופת העולם הביסה ללא רחם ונהנתה מערבים נהדרים של הכוכב הגדול ביותר שלה, הגדול ביותר בתולדות הכדורגל העולמי, ליאו מסי שכבש בצרורות.

אך אז הגיעו שלבי הנוק-אאוט ומי שנחשבו למועמדים לזכיה שניה ברציפות, נקלעו לדרמות גדולות שכמעט והסתיימו באסון ספורטיבי וסנציוני.

אחרי שנזקקה לדרמת ענק ול-120 דקות מול כף ורדה הקטנה, אז הצליחה לנצח לבסוף בתוצאה 2:3, הערב (שלישי) הייתה ארגנטינה כפסע מהדחה סנסציונית על ידי לא אחרת מאשר נבחרת מצרים.

מצרים הדהימה את כלל יושבי האצטדיון באטלנטה בדקה ה-15 כשנגחה את שער היתרון מול אלופי העולם.

למסי ניתנה האפשרות להשוות בפנדל כעבור 6 דקות, אך זה כשל פעם שניה ברציפות בבעיטת פנדל בטורניר.

בפתיחת המחצית השניה מצרים הכפילה את התוצאה אך השער נפסל בטענת עבירה מוקדמת וכעבור מספר דקות הצדק נעשה עם שער חוקי של המצרים בדקה ה-67, שער שאיים להדיח את אלופת העולם ארגנטינה וכוכבה מסי בשלב שמינית הגמר.

אבל אז הגיע הפרעוש, הכוכב הגדול ביותר בכדורגל העולמי שממשיך להוכיח שגם בגיל 39 הוא לא עוצר.

בישול של מסי לרומרו בדקה ה-79 צימק את התוצאה והפיח מעט אוויר בקהל הארגנטינאי הרב, וכעבור 4 דקות בלבד הצליח מסי בעצמו להשוות את התוצאה עם שערו השמיני בטורניר הנוכחי.

בתוספת הזמן ארגנטינה אמרה את המילה האחרונה עם שער בנגיחה של אנסו פרננדס, שער שקבע - 2:3 דרמטי נוסף לארגנטינה במשחקי נוק-אאוט בגביע העולם שבכדורגל, שער שמעלה אותה לרבע הגמר ושומר את החלום על הנפת גביע העולם בפעם השניה ברציפות בחיים.

ברבע הגמר תפגוש ארגנטינה את המנצחת במשחק בין קולומביה לשוויץ. מסי יעשה היסטוריה?