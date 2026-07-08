חבר הכנסת ד"ר מנסור עבאס, יו"ר "הרשימה הערבית המאוחדת" (רע"מ), המייצגת בכנסת את התנועה האסלאמית (הפלג הדרומי), מאשים את ממשלת ישראל באחריות למעשי הרצח במגזר הערבי, בשל גישתה "הגזענית והפשיסטית" והתרשלותה במילוי חובתה לספק ביטחון לאזרחים הערבים.

עבאס הביע את ביטחונו כי בבחירות הקרובות לכנסת המצביעים הערבים והיהודים יצליחו להפיל את ממשלת הימין "הפשיסטית והגזענית", וכי רע"מ תזכה ב-7 מנדטים לפחות.

לדבריו, ההישג הצפוי של רע"מ בבחירות הקרובות יאפשר לה לחבור למפלגות אחרות כדי להקים קואליציה חדשה במקום הקואליציה הקיימת, ובמסגרתה תהיה לה יכולת להשפיע, לקבל החלטות ולהתוות מדיניות.

בהקשר זה סימן עבאס את היעדים שרע"מ מציבה, ובהם השגת ביטחון לציבור הערבי, הכרה בכפרים הבלתי מוכרים בנגב, ומאבק בגזענות, בפשיזם ובאפליה כלפי ערביי ישראל.