הוועדה הארצית של ראשי הרשויות המקומיות הערביות, בשותפות עם המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי ומרכז שוויון, דורשת להפסיק את מה שתיארה כמדיניות הקפאה וצמצום של תוכניות פיתוח והרחבה במגזר הערבי.

במכתב משותף ששלחו למנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח, ושפורסם באתר "אל-ג’רמק", תבעה הוועדה הארצית לאמץ קריטריונים מקצועיים שיתחשבו בעיקרון השוויון ובצרכים הכלכליים והחברתיים של התושבים, כדי להבטיח את זכות היישובים הערביים להתפתח ולהתרחב באופן הוגן ושוויוני.

בנוסף, קראה הוועדה לקיים פגישה דחופה עם הנהלת מינהל התכנון כדי לדון בפתרונות מקצועיים שיבטיחו פיתוח היישובים הערביים בהתאם לצרכים הנוכחיים והעתידיים שלהם.

לדברי הוועדה, מספר החלטות תכנון מאז תחילת 2023 הובילו להפסקה או להקפאה של תוכניות מבניות מקיפות שהיו בשלבים מתקדמים, וכן לצמצום שטחי פיתוח שנכללו בתוכניות שאושרו, ללא מתן נימוקים מקצועיים מספקים.

עוד טענה הוועדה כי מאז הקמתה לא הקימה ישראל יישוב ערבי חדש, למעט איחוד של שבעה יישובים בדואיים בנגב, לעומת הקמתם של יותר מ-700 יישובים יהודיים. לדבריה, נתון זה מבטא "מדיניות מוסדית בעלת ממדים פוליטיים ולאומיים, המכוסה בשיח תכנוני ומקצועי".