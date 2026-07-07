במיקום חדש ובעיצוב ייחודי - מתחם ההחלקה על הקרח של עיריית ירושלים יצא היום (שלישי) לדרך.

עיריית ירושלים והחברה העירונית "אריאל" מקררות את הקיץ עם ה"אייס בוקס" - מתחם ההחלקה על הקרח של ירושלים נפתח היום לקהל הרחב ויפעל ברציפות לאורך כל חופשת הקיץ ועד סוף חודש אוגוסט.

הקומפלקס, מהגדולים והמתקדמים מסוגו בישראל, מתפרס על פני כ־1,300 מ"ר של קרח אמיתי וממוקם לראשונה בחניון היציע המזרחי באצטדיון טדי. ה"אייס בוקס" מהווה חלק מאירועי הקיץ המתקיימים השנה בקריית הספורט של ירושלים לטובת תושבי העיר והמבקרים בה, ובהם גם ארנה PARK - פארק מים אטרקטיבי לכל המשפחה, שייפתח ב־26.7 ויכלול מגלשות מים מתנפחות, בריכות, מתחמי פעילות ומתחם מתקנים אתגריים עם מים.

מתחם הקרח עבר השנה שדרוג משמעותי ומציג עיצוב חדש וייחודי בהובלת המעצבת מישל ברדוגו, שתכננה את קונספט החלל החדש, המעצים את חוויית הבילוי ומעניק למשטח ההחלקה חזות חדשנית ומעוצבת.

שעות הפעילות: בימים ראשון-חמישי בין השעות 09:00-22:00 (כניסה אחרונה בשעה 21:00), ובימי שישי בין 09:00-15:00 (כניסה אחרונה בשעה 14:00).

הכניסה למשטח ההחלקה מותרת לילדים מגיל 5 ומעלה. במקום יעמוד לרשות המחליקים מלאי של נעלי החלקה תואמות, וצוות רפואי מקצועי ילווה את הפעילות לאורך כל שעות הפעלת המתחם.

מחירי כניסה : כרטיס רגיל - 76 שקלים. למחזיקי כרטיס 'ירושלמי' - 49 שקלים.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: "ירושלים ממשיכה להוביל גם בתחום התרבות, הפנאי והבילוי למשפחות. אנו משקיעים בפיתוח מוקדי אטרקציה איכותיים שיאפשרו לתושבי העיר ולמאות אלפי המבקרים ליהנות מקיץ עשיר, מגוון ונגיש. ה'אייס בוקס', יחד עם מתחמי הקיץ בקריית הספורט, מצטרף לשורה של אירועים ופעילויות שהופכים את ירושלים ליעד הקיץ המוביל בישראל."

מנכ"ל חברת אריאל, אורי מנחם אמר: "עיריית ירושלים וחברת אריאל שמחות לצנן את הקיץ בירושלים עם מגוון רחב של אירועים למען תושבי העיר והמבקרים בה. לראשונה, קריית הספורט של ירושלים תארח מתחמי בילוי לכל המשפחה, ובהם 'אייס בוקס' ו־ארנה PARK. שני המתחמים יוצרים יחד קומפלקס אחד חווייתי, פעיל ואטרקטיבי לכל המשפחה לחודשי הקיץ. לאחר אירוח טקס פתיחת המכביה באצטדיון טדי ואליפות ישראל בהתעמלות בהיכל הפיס ארנה, נפתח מיד את ארנה PARK, פארק מים ייחודי ומאתגר לטובת תושבי העיר והבאים בשעריה. אנו מזמינים את כולם להגיע וליהנות מקיץ חווייתי בירושלים."