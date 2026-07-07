כמעט חודש וחצי עבר מאז הודיעה משפחת פדרמן המחזיקה במניות הניהול של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, על כניסתו של אריק שטילמן כמשקיע נוסף שעשוי לרכוש אחוזים במניותיהם.

עם ההודעה של משפחת פדרמן על כניסתו של אריק שטילמן לפדנקו ספורט, היה לשאר בעלי המניות במכבי תל אביב את הזכות לקנות את המניות של משפחת פדרמן כולה והערב (שלישי) זה קרה.

משפחת פדרמן הודיעה כי היא מממשת את זכותה לרכישת המניות של משפחת רקאנטי במה שמעורך בעלות של 50 מיליון שקלים.

המשמעות היא כי משפחת רקנאטי הופכת כעת לבעלת הרוב במכבי תל אביב לראשונה, במהלך שישנה לחלוטין את יחסי הכוחות במועדון ויביא לעידן חדש במועדון הכדורסל של מכבי תל אביב.

"במסגרת הסכם בעלי המניות, הודיעה משפחת רקנאטי לפני שעה קלה לשאר בעלי המניות, כי היא מפעילה את זכות הסירוב וקונה מחברת פדנקו את כלל מניות משפחת פדרמן (29%) בקבוצה. בכך תחזיק המשפחה ב-58% ממניות מכבי תל אביב. מדובר באחת העסקאות המשמעותיות בספורט הישראלי", נכתב בהודעה.