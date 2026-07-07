ארה"ב החליטה לחדש את הסנקציות שאסרו על מכירת נפט איראני - לאחר מספר מקרים בהם הותקפו היום (שלישי) ספינות במצר הורמז.

גורם אמריקני רשמי בממשל אמר כי פעולותיה של איראן במצר הורמוז "בלתי קבילות לחלוטין" והוסיף כי ארה"ב תגיב עליהן.

מוקדם יותר דיווחו שלוש מכליות כי נפגעו מאש איראנית במצר הורמוז ובאזור סמוך לו. אחד מכלי השיט שנפגעו מהטילים ששיגרה איראן במצר הורמוז הייתה מכלית גז בבעלות קטארית. קטאר זימנה בשל כך את השגריר האיראני לשיחת נזיפה.

איראן אישרה באופן רשמי כי כוחותיה תקפו לפחות מכלית אחת המשנעת גז נוזלי בעת שחצתה את מצר הורמוז.