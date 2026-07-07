צוות חוקרים מ"רויאל הולוויי" של אוניברסיטת לונדון פרסם מוקדם יותר השנה מאמר בכתב העת הרפואי Lancet, שבו העריך כי מספר מקרי המוות בעזה בין טבח 7 באוקטובר 2023 ל־5 בינואר 2025 עמד על כ־75,200. לטענת החוקרים, ההערכה התבססה על סקרים ומחקרים שנערכו בשטח.

כעת פרסמה קבוצת דמוגרפים מאמר תגובה באותו כתב עת, ובו נטען כי אומדן ההרוגים נופח באופן משמעותי בשל שורה של כשלים מתודולוגיים. לטענתם, חלק מצוותי הסקר חזרו עם נתונים גבוהים באופן לא מציאותי מאזורים בעלי הרכב חריג של משקי בית, לצד שימוש באזורי דגימה חופפים ובמדגמים שאינם מייצגים.

עוד נטען כי בחלק מהמקרים התבסס המחקר על חקירת שכנים ברחוב אחד במקום על חתך רוחב של האזור כולו, וכי ייתכן שחלק ממקרי המוות נרשמו יותר מפעם אחת. לדברי הדמוגרפים, כשלים אלה עלולים להוביל להערכת יתר של מספר הקורבנות.

פרופ' סרחיו דלה־פרגולה, מומחה לדמוגרפיה וסטטיסטיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, אמר ל"טלגרף" הבריטי, "כל קורבן חף מפשע הוא טרגדיה שכולנו מסכימים עליה, אבל זו לא הנקודה. זה הפך לנושא טעון מאוד, והוויכוח הציבורי יכול להיות ניזון מעובדות למחצה או עובדות שקריות, וזו בעיה גדולה מאוד".

לדבריו, "רבים ממקרי המוות המדווחים מגיעים משני צוותי חוקרים בלבד, וזה די חשוד. למען האמת, נראה ששני הצוותים הללו דגמו במקומות מסוימים שבהם היה ריכוז ספציפי של אנשים שנרשמו כקורבנות במהלך המלחמה. חשוב שדמוגרפים ישמרו על סטנדרטים מקצועיים בתוך ויכוח רגשי ופוליטי".