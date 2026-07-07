הרב משה ביתן, מתלמידי הרצי"ה קוק ולשעבר רב שכונה בחולון, שוחח עם ערוץ 7 בעקבות דברי הרב יעקב מדן בכנסת, לפיהם יאיר גולן למד עימו חברותא לעילוי נשמת בנו של הרב.

הוא אישר כי גולן השתתף במשך תקופה בשיעורי תורה שנערכו לעילוי נשמת בנו, סמ"ר יובל גד ז"ל, אשר שירת כלוחם בחטיבת הנח"ל.

הוא הדגיש כי לא מדובר היה בלימוד חברותא אישי, אלא בהשתתפות במסגרת שיעור קבוע במסכת סנהדרין. "לא למדתי איתו אישית, אבל זה היה שיעור שהחיילים השתתפו בו והוא השתתף גם. הוא היה מעיר הערות".

בעת נפילת בנו שימש יאיר גולן כמח"ט הנח"ל, ומאז ליווה את המשפחה והגיע מעת לעת לשיעור השבועי. "אנחנו קיימנו שיעור במסכת סנהדרין לעילוי נשמתו של הבן שלנו, במשך כל שבוע. מדי פעם הוא היה מגיע עם קבוצה של חיילים והם היו יושבים בשיעור".

הרב ביתן אמר כי תחושת הכרת הטוב כלפי גולן מלווה אותו עד היום. הוא סיפר כי במהלך מפגש עם רבנים, כאשר עלה שמו של גולן, אמר, "אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים, אבל אני, מתוך הכרת הטוב, לא יכול להגיד עליו מילה אחת. אדם שתמך בך בדיוק בזמן של נפילה ובמשך תקופה של שנה בערך הוא היה קשור איתנו".