הספורטאים הרוסים חוזרים לתחרויות. הוועד האולימפי הבינלאומי הכריז היום (שלישי) רשמית על ביטול ההנחיות והמגבלות המחמירות שהוטלו על השתתפות ספורטאים ונבחרות מרוסיה בעקבות הפלישה לאוקראינה.

עם פתיחת תקופת המוקדמות למשחקים האולימפיים שיתקיימו בלוס אנג'לס שבארצות הברית ב-2028, הודיע היום הוועד האולימפי הבינלאומי כי החליט לבטל את האיסור על הספורטאים והנבחרות הרוסיות להשתתף בתחרויות ספורט בינלאומיות.

לדברי הוועד האולימפי, ההחלטה להחזיר את הספורטאים והנבחרות הרוסיות לתחרויות, נובעת מתוך שאיפה להעניק גישה שווה לכלל הספורטאים.

בוועד האולימפי אמרו כי חזרתם של הרוסים למגרשים תהיה כפופה למערך פיקוח הדוק במיוחד בכל הנוגע למלחמה בסמים, כאשר ספורטאים רוסים רבים לא היו במעקב המחוייב כל ספורטאי לעבור בתקופת זמן, זאת בשל העובדה כי לא התחרו בתחרויות בינלאומיות מאז פלשה מדינתם לאוקראינה.

על פי המתווה, כל ספורטאי רוסי שישוב להתחרות יעבור בדיקות מרובות ומקיפות תחת חסותה של סוכנות הבדיקות הבינלאומית העצמאית.

ובכל זאת, בוועד האולימפי ביקשו להבהיר כי אין בצעד זה שינוי בעמדתם המגנה בתוקף את המלחמה באוקראינה וכי הם ימשיכו לתמוך בספורטאים האוקראינים. בקרוב גם בענפי הכדורגל והכדורסל?