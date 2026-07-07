המסר שלמד הרמטכ"ל מאל"מ יהונתן שטיינברג ז"ל צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל אייל זמיר נשא הערב (שלישי) דברים בטקס ההתייחדות עם חללי הנח"ל והתייחס לשני מפקדים בכירים שנפלו בשבעה באוקטובר - אל"מ יהונתן שטיינברג וסא"ל יהונתן צור ברנשטיין ז"ל.

"'הגבורה והענווה, שתי מידות שלא רק שאינן סותרות, אלא אף משלימות זו את זו. הענווה האמיתית היא זו שנותנת לאדם את העוצמות להיות גיבור'. המילים הללו שייכות לאלוף משנה יהונתן שטיינברג ז"ל, המח"ט שנפל בקרב בשבעה באוקטובר", פתח זמיר.

"באותו בוקר הוא וסא"ל יהונתן ברנשטיין ז"ל (ברנש), מפקד הסיירת, הובילו את הכוחות בגבורה ובענווה, מתוך מחויבות עמוקה לעם ולמדינה, הסתערו מול מחבלי החמאס לנוכח המחדל ונפלו בעת מילוי המשימה שהייתה עבורם צו פנימי", הוסיף.

לדבריו "על אברהם אבינו נאמר כי הוא נאסף אל אבותיו כשהוא בא בימים. חז"ל לימדונו כי מילים אלו מסמנות את היכולת של אדם לחיות את חייו, בכל יום ויום מתוך משמעות ומימוש מלא של העשייה שהוא נדרש לה. חייהם של יהונתן והיונתן נקטפו בשיא פריחתם, אך הם באו בימים, במלוא מובן המילה, הם חיו כל יום מתוך תחושה שליחות ונתינה עמוקה וכל יום במסעם הותיר אחריו חותם של השראה, אחריות משותפת, רעות ואהבת ישראל. זו הרוח שמנחה את החטיבה גם לאחר נפילתם של מפקדיה הבכירים ביותר. החטיבה קמה מתוך השבר, והמשיכה לבצע את המשימה בגבורה ובענווה של יהונתן, המאפיינת את לוחמי חטיבת הנח"ל מראשית ימיה".

הוא הוסיף מסר נוסף ללוחמים. "יסכה שטיינברג, רעייתו של יהונתן, אמרה לילדיהם לאחר שנפל: 'אנשי אמונה היינו, אנשי אמונה גדולים יותר נהיה'. אני נושא עימי את המילים הללו ומעביר לכם אותן כמצפן לחטיבה כולה. זנ מסר לצמיחה והתוששות מתוך הכאב האדיר. אין זה מקרי שהמילים אמונה ואמון נשענות זו על זו. האמונה העמוקה שלנו בצדקת הדרך שואבת את כוחה בראש ובראשונה מתוך האמון. האמון שנותנים בנו אזרחי ישראל, האמון שעלינו להיות ראויים לו בעודנו ממלאים את האחריות שלנו להבטחת ביטחון ישראל".