את העפלתה של נבחרתו לשלב שמינית גמר המונדיאל, בחר מאמן נבחרת מצרים, חוסאם חסן לחגוג כשהוא מניף את דגל אש"ף.

רגע לפני שעלה הערב למשחק מול אלופת העולם נבחרת ארגנטינה, לה הפסיד בתום דרמה גדולה ומהפך מאוחר שהושג ב-13 דקות, חסן בחר לערבב פוליטיקה וספורט כשהתייחס בראיון להחלטה שלו להניף את דגל אש"ף כשאמר: "אם מישהו בעולם לא הרגיש את הכאב של העם הפלסטיני, הוא לא אנושי".

הערב (שלישי) לא איחרה התגובה להגיע.

היה זה לאחר ההפסד וההדחה הכואבת בידיי אלופת העולם ארגנטינה וליאו מסי, כאשר המאמן המצרי התעמת בסיום המשחק עם אוהד שהניף את דגל ישראל ביציע שבאטלנטה.

לאחר שריקת הסיום, חסן ירד לחדרי ההלבשה וכאשר נתקל ביציע באוהד ארגנטינה שהניף את דגל ישראל, הוא ניסה להתפרץ לעברו ונעצר על ידי כוחות האבטחה שנכחו במגרש.

בהמשך התעמתו חסן ואחיו עוזרו גם עם צלם שהיה במקום, כשלבסוף ירדו אלה לחדר ההלבשה זועמים ומתוסכלים. הן על ההפסד הכואב ובעיקר על כך שדגל ישראל ואוהביה, שוב הם אלו שניצחו. על המגרש וביציע.