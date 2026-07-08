שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסת', צפוי להגיע היום (רביעי) לישראל לביקורו הרשמי הראשון במדינה מאז נכנס לתפקידו. כך מסרו שלושה גורמים אמריקנים לרשת CNN.

לדברי אחד הגורמים, במהלך הביקור צפוי הגסת' לקיים התייעצויות בדרג בכיר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם שר הביטחון ישראל כ"ץ.

מטרה מרכזית של ביקורו של הגסת' בירושלים היא לנסות להרגיע את החששות בישראל בנוגע לעסקה אמריקנית אפשרית, במסגרתה יסופקו מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 לטורקיה. הגסת' תכנן לבקר בישראל כבר במאי 2025, אך בסופו של דבר ביטל את הגעתו.

הדיווח על הביקור המתוכנן מגיע לאחר שנתניהו העניק ריאיון לרשת CNN, שבו ביקר בחריפות את ההנהגה הטורקית והזהיר מאישור עסקת ה-F-35.

גורם אמריקני העוקב אחר תיאום לוחות הזמנים הדיפלומטיים ציין כי הגסת', שליווה את הנשיא טראמפ בפסגת נאט"ו בטורקיה, מתכוון להיפרד מהמשלחת הראשית לצורך הטיסה לירושלים.

בבית הלבן ובפנטגון טרם הגיבו לדיווח.