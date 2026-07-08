לוחמי חטיבת המילואים "עוצבת יפתח" (679), המבצעים משימות בדרום לבנון תחת פיקודה המבצעי של אוגדה 91, נתקלו אתמול (שלישי) במחבל במהלך סריקות יסודיות בתוך מבנה במרחב העיירה בינת ג'בייל.

מדובר באזור בו התרחשה היתקלות ביום חמישי האחרון, שבה נפצע באורח קשה לוחם מילואים של צה"ל.

במהלך ביצוע פעולות הסריקה של הכוח בתוך המבנה, הגיח מחבל של ארגון הטרור חיזבאללה שפעל במקום ופתח בירי לעבר הלוחמים. הכוחות הגיבו באופן מיידי ופתחו באש כבדה לעבר מקור הירי במטרה לנטרל את האיום.

לערוץ 7 נודע כי לוחם מחפ"ק המ"פ הוא שחיסל את המחבל ושבה את המחבל השני.

בחילופי האש העזים שהתפתחו בתוך המבנה מת כלב של יחידת עוקץ שלקח חלק במשימת הסריקה.