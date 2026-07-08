הזמר לירז רוסו, המוכר בשם הבמה "סטטיק", חשף את הקשר העמוק שלו ליהדות וציין כי למרות שאינו מגדיר את עצמו כדתי הוא שומר שבת וכשרות.

בשיחה עם "הרבנית" נשאל רוסו מה מקומם של האמנים דתיים בתעשיית המוזיקה בישראל והשיב כי לדעתו אין קשר בין רמת האמונה הדתית להצלחה מוסיקלית.

"יש אמנים דתיים שממש מצליחים כמו חנן בן ארי, נרקיס ויובל דיין. איש באמונתו יחיה וכל אחד יעשה מה שטוב לו. מה הבעיה?", תהה.

הוא סיפר "אני לא דתי אבל לא מופיע בשבת, לא עובד בשבת, אני מניח תפילין, שומר כשרות ומברך כשאני אוכל. כל אחד עושה מה שטוב לו. אנחנו מדברים על דת כאילו זו מגבלה, להיות קשור לבורא עולם זה הדבר הכי פחות מגביל".