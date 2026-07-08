מנכ"ל ארגון UN Watch, הלל נוייר, מאשים כי אונסק"ו "הפך לצינור עבור תעמולת חמאס", בעקבות דוח חדש שפרסם הארגון בז'נבה.

לטענתו, אונסק"ו הציג בפומבי שבעה פעילי חמאס והג'יהאד האסלאמי כעיתונאים שנהרגו בעזה, ולא תיקן את רישומיו גם לאחר שלדברי הארגון התברר כי השתייכו לזרועות הצבאיות של ארגוני הטרור.

במכתב שנשלח למנכ"ל אונסק"ו, ח'אלד אל-ענאני, דורש נוייר לתקן את הפרסומים, לפתוח בחקירה עצמאית ולבחון את הליכי האימות של הארגון. נוייר אמר, "כאשר סוכנות של האו"ם מנציחה בפומבי פעילי טרור כעיתונאים ואינה מתקנת את הרישום גם לאחר שחמאס עצמו מודה כי היו לוחמים, הדבר חותר תחת אמינותו של האו"ם ופוגע ביושרתם של עיתונאים אמיתיים המסכנים את חייהם בדיווח מאזורי סכסוך".

לפי הדוח, אונסק"ו פרסם הודעות המגנות את מותם של שבעה בני אדם שהוגדרו כעיתונאים, ובהם מוחמד אבו ערמאנה, אנס אל-שריף, מוחמד ושאח, חמזה אל-דחדוח, מוסטפא ת'ריא, מוחמד ג'רע'ון ומוחמד נאצר אבו הווידי. ב-UN Watch טוענים כי בהמשך זוהו אותם אנשים בידי חמאס, הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני או צה"ל כחברים או כמפקדים בארגוני טרור.

לטענת UN Watch, התנהלות זו עומדת בניגוד למתודולוגיית האימות של אונסק"ו עצמו, המחייבת אימות ממספר מקורות ועדכון המידע כאשר מתגלות ראיות חדשות. הארגון דורש מאונסק"ו לחזור בו מהפרסומים, להקים ועדת חקירה עצמאית, לפרסם את המתודולוגיה שעל בסיסה נקבע מעמדם של עיתונאים שנהרגו בעזה ולהסיק מסקנות נגד האחראים לפרסומים שלטענתו היו שגויים.