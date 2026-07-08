אבל בחסידות חב"ד עם היוודע דבר פטירתו של הרב טוביה בלוי, מרבני החסידות בארץ, בגיל 90. הרב בלוי שימש כרב קהילת חב"ד בשכונת נווה יעקב בירושלים והיה ממקימי מוסדות החינוך "תורת אמת" ו"בית חנה" בעיר.

במשך עשרות שנים עסק הרב בלוי בחינוך, בהפצת תורת החסידות ובפעילות ציבורית. לצד זאת נודע כסופר, עורך שיחותיו של הרבי מליובאוויטש וכמחבר ספרים ומאמרים בתחומי ההלכה, ההגות והחסידות.

נולד בט"ז באייר תרצ"ו למשפחת בלוי בירושלים, ובצעירותו התקרב לחסידות חב"ד. בהמשך נטל חלק בהקמת ישיבות ערב של חב"ד בירושלים, כיהן בתפקידים שונים בצעירי אגודת חב"ד ועסק במשך שנים בפעילות חינוכית וציבורית.

במהלך שנותיו פרסם ספרים וחוברות רבים, ובהם "כללי רש"י", "נר למשיחי", "על מנהגים ומקורותיהם" וסדרת "לקט ופרט". בנוסף עמד בראש מכונים תורניים ועסק בתרגום כרכי "לקוטי שיחות" ללשון הקודש.

פטירתו מגיעה כשלושה שבועות לאחר פטירת רעייתו, הרבנית חנה פרומט ע"ה. מסע הלווייתו ייצא היום (רביעי), בשעה 14:00, מבית הלוויות שמגר בירושלים אל חלקת חב"ד בהר הזיתים, והוא ייטמן לצד רעייתו.