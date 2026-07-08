פרטים בודדים של המדוזה הקובייתית הנדירה Alatina grandis תועדו לאחרונה במימי מפרץ אילת, כך הודיעה רשות הטבע והגנים. מדובר במין נדיר באזור, המופיע לעיתים רחוקות בלבד, בדרך כלל בעקבות שינויים במשטר הזרמים והרוחות.

זיהוי המדוזה בוצע על ידי ד"ר צפריר קופליק ופרופ' תמר גי"א-חיים, בהתבסס על בדיקות DNA ועל מאפייניה המורפולוגיים, ובהם המבנה הריבועי של פעמון המדוזה וזרועותיה.

ד"ר אסף זבולוני, אקולוג מפרץ אילת ברשות הטבע והגנים, הדגיש כי "לא מדובר בנחיל מדוזות, אלא בפרטים בודדים בלבד. הסיכוי להיתקל במדוזה כזו בים נמוך מאוד, ואין כל סיבה לפאניקה או להימנע מרחצה".

ברשות הטבע והגנים ציינו כי אף שצריבתה של המדוזה עלולה להיות כואבת ואף מסוכנת, אין מדובר ב"צרעת הים" האוסטרלית (Chironex fleckeri), הנחשבת לאחד ממיני המדוזות הקטלניים בעולם.

לדברי הרשות, הופעת המדוזה משתלבת בתופעה של שינויים בתפוצת בעלי חיים ימיים בעקבות שינויים אקלימיים ובמשטר הזרמים והרוחות. אחד מפרטי המדוזה שנמצא נאסף והועבר למעבדת מחקר לצורך בדיקות והגדרה מדעית מדויקת.

ברשות הטבע והגנים מזכירים כי בכל מפגש עם מדוזה או בעל חיים ימי שעלול להיות מסוכן יש להימנע ממגע, לשמור על מרחק, להרחיק מתרחצים אחרים מהאזור ולדווח למוקד רשות הטבע והגנים.