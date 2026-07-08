נתוני חברת שב"א (שירותי בנק אוטומטיים), המפתחת ומנהלת את מערכות התשלומים הלאומיות בכרטיסי אשראי ובכספומטים, מצביעים על כך שבחודש יוני 2026 הסתכמו ההוצאות בכרטיסי חיוב ב-51.529 מיליארד שקל. מדובר בעלייה של 23.6% לעומת חודש יוני 2025, שבו הסתכמו ההוצאות ב-41.694 מיליארד שקל.

בשב"א מציינים כי נתוני יוני 2025 הושפעו מ-13 הימים שבהם התנהל מבצע "עם כלביא" נגד איראן, שבמהלכו הוטלו הגבלות על פעילות המשק. הפער בין התקופות מסתכם ביותר מ-9.835 מיליארד שקל.

ממוצע ההוצאות היומי בכרטיסי חיוב עמד ביוני על 1.718 מיליארד שקל, עלייה של 1.6% לעומת ממוצע של 1.691 מיליארד שקל שנרשם במאי 2026. מדובר בפעם הראשונה שבה ממוצע ההוצאות היומי חצה את רף 1.7 מיליארד השקלים.

גם בתחום הרכישות המקוונות נרשם שיא חדש. ממוצע הרכישות היומי בעסקאות אונליין עמד ביוני 2026 על 1.001 מיליארד שקל - לראשונה מעל רף מיליארד השקלים ביום.