איזה שירות צבאי אתה רוצה לעשות? איזה אדם אתה רוצה להיות? איזה בית תרצה להקים בעתיד? אלה שאלות שלא תמיד יש זמן לעצור ולשאול לפני הגיוס.

במכינת שובו אחים ברחובות מאמינים ששנת המכינה היא ההזדמנות לעשות בדיוק את זה - לעצור לרגע, להכיר את עצמך טוב יותר ולבנות בסיס משמעותי לקראת השירות הצבאי והמשך החיים.

לקראת שנת הלימודים הקרובה יוצאת המכינה לדרך חדשה. לצד 11 שנות עשייה וניסיון חינוכי, היא נפתחת עם ראש מכינה חדש, ר"מ חדש, מתחם שעבר שיפוץ משמעותי ותוכנית חינוכית מחודשת. עבור שמיניסטים שעדיין מתלבטים היכן להעביר את שנת המכינה, או כאלה שנרשמו למסגרת אחרת אך עדיין לא קיבלו החלטה סופית, זו הזדמנות להכיר את המכינה מזווית חדשה.

המשתתפים ייהנו מבית מדרש פעיל ותוסס, ליווי אישי, שיחות עומק, סדנאות חוסן ותוכנית שמעניקה כלים להתפתחות אישית, להכנה לשירות הצבאי ולבניית הדרך האישית של כל תלמיד.

לפרטים נוספים ולהרשמה ליום הגיבוש - לחצו כאן

לא רק הכנה לצבא - גם הכנה לחיים

תוכנית המכינה משלבת שלושה תחומים מרכזיים. בתחום הפיזי משתתפים התלמידים במסעות, טיולים, שבוע ניווטים, אימוני מד"ס וקרב מגע, כחלק מהכנה לשירות משמעותי בצה"ל ולפיתוח יכולות של התמדה, אחריות ועבודת צוות.

בתחום החברתי משתלבים תלמידי המכינה בהתנדבות ובעשייה קהילתית בתוך שכונת קריית משה ובמיזמים למען עם ישראל. העשייה היומיומית נועדה לחזק את תחושת האחריות, המנהיגות והמחויבות לחברה.

התחום השלישי עוסק בהכנה לחיים עצמם. במהלך השנה עוסקים המשתתפים בקבלת החלטות, בהתנהלות כלכלית, בהיכרות עם עולם ההשקעות, בבניית זוגיות בריאה ובהקמת בית. לצד זאת, בית המדרש מעודד בירור אישי ושיח פתוח סביב השאלות שמעסיקות כל צעיר - הזהות האישית, הערכים והדרך שבה הוא רוצה לצעוד.

בנוסף, הנרשמים כעת יוכלו לבחור מתנה אחת: קורס ערבית או חוויית צניחה חופשית. מי שכבר שילם דמי הרשמה במסגרת אחרת לא יידרש לשלם אותם פעם נוספת.

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יום הגיבוש האחרון מתקרב

"במכינה אנחנו שואפים לתת לכל תלמיד את הכלים לגלות את הכוחות האישיים שלו ולהגיע לשירות הצבאי ולחיים מתוך ביטחון, אחריות ושליחות", אומרים בצוות המכינה.

ביום רביעי, ראש חודש אב, יתקיים יום הגיבוש האחרון לקראת שנת הלימודים הקרובה. זהו המועד האחרון להגיע, לפגוש את הצוות החדש, להתרשם מהמכינה המחודשת ולבדוק את ההתאמה לפני סיום ההרשמה. מספר המקומות שנותרו מוגבל.

לפרטים נוספים, לבדיקת התאמה ולהרשמה ליום הגיבוש, פנו לרב אריאל בטלפון 052-8275206 או לחצו כאן.