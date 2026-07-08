מנכ"ל הרבנות הראשית יהודה כהן הודיע כי הרישיון שניתן לארגון צהר לשמש כגוף נותן הכשר נותר בתוקף, למרות הודעת היועץ המשפטי של הרבנות הראשית שלפיה נפלו פגמים מהותיים בהליך ויש לפעול לביטולו או להתלייתו.

במכתב ששיגר ליועץ המשפטי של הרבנות הראשית, עו"ד עופר יעקב, דחה כהן את חוות הדעת המשפטית וטען כי היא אינה מתיישבת עם הוראות החוק, עם פסק הדין שניתן בבג"ץ ועם כללי המינהל התקין. לדבריו, הרישיון נחתם רק לאחר שנבחנה עמידת המבקשת בכל התנאים הקבועים בדין.

כהן טוען כי חוק איסור הונאה בכשרות אינו מחייב אישור פוזיטיבי של מועצת הרבנות הראשית למתן רישיון, אלא רק קובע כי המועצה לא תתנגד למתן הרישיון מטעמים שבכשרות. לדבריו, מאחר שהמועצה לא הביעה התנגדות כזו, יש לראות בה כמי שהסכימה למתן הרישיון.

במכתבו הזכיר כהן כי סוגיית הרישיון נדונה במשך תקופה ארוכה במסגרת העתירות שהגיש ארגון צהר לבג"ץ, וכי לאורך ההליך המועצה לא הודיעה על התנגדות הלכתית למתן הרישיון.

עוד ציין כי גם לאחר פסק הדין שניתן בנובמבר 2025, אשר הורה למועצה לקבל החלטה בנושא, לא התקבלה התנגדות כזו.

כהן הוסיף כי היועץ המשפטי כלל לא פנה אליו במסגרת ההתייעצויות שקדמו לחוות הדעת, אף שהוא הגורם שחתם על הרישיון ואחראי על מערך אסדרת הכשרות. לדבריו, קיום דיונים מבלי לשמוע את עמדתו מהווה כשלעצמו פגם בהתנהלות.

בסיום מכתבו דחה כהן את הטענה שלפיה נפלו "פגמים מהותיים" בהליך, וטען כי טענה מסוג זה מחייבת הצבעה על פגם קונקרטי ולא הסתפקות באמירה כללית. לדבריו, כל עוד מתקיימים התנאים שנקבעו בחוק, אין עילה לבטל את הרישיון והוא נותר בתוקף.

ממערך כשרות צהר נמסר: "המכתב שהוציא מנכ"ל הרבנות הראשית מבהיר באופן חד-משמעי את מה שאנו טוענים לאורך כל הדרך- הרישיון למערך כשרות צהר ניתן כדין, על ידי הגורם המוסמך לכך על פי חוק ובהתאם להוראות הדין ובידיעת מועצת הרבנות הראשית על קיום הבקשה".

"כפי שאמרנו קודם לכן, ככל שקיימות מחלוקות פנימיות בתוך הרבנות הראשית באשר להיבטים מינהליים, מקומן להתברר בין הגורמים המוסמכים, ולא על גבם של ציבור שומרי הכשרות ובעלי העסקים הזקוקים למערכת כשרות אמינה, מקצועית ונגישה".

לסיום נמסר: "אנו מצרים על הניסיון להפוך מחלוקת מינהלית פנימית לכלי לעיכוב יישום החוק ולהטלת ספק שלא לצורך ברישיון שניתן כדין. גם הרבנות הראשית עצמה עמדה בעבר על הרמה ההלכתית והמקצועית הגבוהה שבה פועל מערך כשרות צהר. צהר תמשיך לפעול באחריות, בשקיפות ועל פי דין, מתוך מחויבות לחיזוק הכשרות בישראל, לטובת ציבור שומרי הכשרות ולטובת כלל הצרכנים".