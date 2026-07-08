במערכת הביטחון מזהים בשבועות האחרונים תופעה של עזתים השוהים בישראל וביהודה ושומרון מאז פרוץ המלחמה, המסגירים את עצמם לכוחות צה"ל במטרה לשוב לרצועת עזה.

לפי הדיווח בגלי צה"ל, יותר מ-200 עזתים הסגירו את עצמם בתקופה האחרונה. מדובר בתושבי רצועת עזה שנכנסו לישראל לפני 7 באוקטובר 2023 בהיתרי עבודה או לצורך טיפול רפואי, ולא שבו לרצועה מאז פרוץ המלחמה.

רק השבוע הסגירה את עצמה קבוצה של 46 עזתים באחד המעברים בשומרון. לאחר הסגרתם הועברו חברי הקבוצה בחזרה לשטח רצועת עזה.

במערכת הביטחון מעריכים כי הסיבה המרכזית לתופעה היא הפסקת התמיכה שקיבלו העזתים מהפלסטינים ביהודה ושומרון.

במהלך חודשי המלחמה זכו חלקם למקום מגורים, עבודה וסיוע כלכלי, אולם בשבועות האחרונים, לפי ההערכה, התמיכה הזו פסקה, מה שהוביל רבים מהם לבקש לשוב לבתיהם ברצועה.

על פי ההערכות, עדיין שוהים בישראל וביהודה ושומרון בין מאות לאלפי עזתים שנכנסו לפני המלחמה וטרם חזרו לרצועה.

במערכת הביטחון מציינים כי בתחילת המלחמה נעשו מאמצים לאתרם ולהחזירם לעזה, אולם פעולות אלה הופסקו בהמשך.