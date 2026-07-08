סערה במסדרונות עיריית ירושלים: סגן ראש העיר, יצחק מאיר ברים (אגודת ישראל), שיגר מכתב חריף לחבר מועצת העיר יוסי חביליו, ובו האשים אותו בניהול מאבק ממוקד נגד הציבור החרדי תוך הפעלת אמות מידה שאינן שוויוניות.

המכתב נשלח בעקבות הקמפיין הציבורי שהוביל חביליו נגד החלטת העירייה להקצות את מבנה בית החולים ההיסטורי "ביקור חולים" לטובת מוסד חינוכי חרדי.

חביליו טען כי מדובר בפגיעה במינהל התקין, בשלטון החוק ובנכסי הציבור, ואף הזהיר כי המהלך ישנה את צביונו של מרכז העיר.

ברים דחה את הטענות והבהיר כי ביקורת ציבורית על החלטות העירייה היא לגיטימית, אך לדבריו, היא חייבת להיות אחידה. "מי שמבקר בשם החוק, חייב להחיל את אותם עקרונות על כולם", כתב.

כדוגמה למה שכינה "סטנדרט כפול", ציין ברים כי בעוד חביליו מנהל מאבק נגד ההקצאה ב"ביקור חולים", הוא אינו מתייחס, לדבריו, לסוגיות תכנוניות הנוגעות למבנה בית החולים הישן "שערי צדק", המשמש כיום את עמותת "המרחב הציבורי". לטענתו, גם שם קיימים סימני שאלה באשר להתאמת השימוש במבנה להוראות התכנון החלות עליו.

"האם שלטון החוק חל באופן שווה על כל המקרים בירושלים, או רק כאשר מדובר במוסדות חרדיים?", תהה ברים במכתבו.

לדבריו, התעקשותו של חביליו לפעול בנחישות אך ורק במקרים הנוגעים למגזר החרדי, בעודו שומר על שתיקה במקרים דומים של גופים אחרים, מעוררת חשש ממשי לאכיפה ציבורית בררנית וליחס מפלה.

בסיום המכתב קרא ברים לחביליו לאמץ אמות מידה אחידות ועקביות בעבודתו הציבורית: "אין לנו ציפייה תסכים עם כל החלטה של העירייה, אך יש לנו ציפייה בסיסית אחת - להפעיל את אותם עקרונות, באותה נחישות ובאותם סטנדרטים, כלפי כולם. רק כך ניתן לטעון באמת להגנה על שלטון החוק".