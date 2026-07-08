החשיפה של שושן בשידור ערוץ 14

דובר בית החולים איכילוב לשעבר, אבי שושן, טען במהלך פאנל בערוץ 14 כי ישראל סייעה בעבר להצלת חייו של נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן באמצעות רופא ישראלי שנשלח לטפל בו.

שושן התייחס למראהו של ארדואן על רקע פסגת נאט"ו ואמר: "אתה יודע מי נראה רע? ארדואן. ואתה יודע למה אני חושב על זה? כי ישראל הצילה אותו".

לדבריו, רופא בכיר מבית החולים איכילוב, שאת שמו סירב לחשוף, נשלח לטפל בארדואן לאחר שחלה בסרטן. "רופא מאיכילוב, אני לא אגיד את השם שלו, הציל את ארדואן. רופא מישראל. ישראל הצילה אותו", אמר.

עוד טען שושן כי שליחותו של הרופא נעשתה לבקשת המוסד ובאישור הדרג המדיני. "רופא מטעם מדינת ישראל, על פי בקשה של המוסד ובאישור ראש הממשלה בנימין נתניהו, טס והציל את חייו", אמר.

בהמשך סיפר כי בזמן שבו התרחשה הפרשה נמנע מלאשר את הדיווחים בנושא. "אני זוכר שכל כלי התקשורת רדפו אחריי כדי שאאשר את הסיפור הזה. בזמן אמת לא אישרתי, אבל ישראל הצילה אותו", אמר.

שושן מתח ביקורת חריפה על נשיא טורקיה ואמר: "האיש הזה, שכיום מאיים על היהודים, חי ונושם בזכות יהודי, בזכות ישראלי, בזכות בנימין נתניהו ובזכות דדי ברנע".

לפני מספר שנים דווח בישראל כי ארדואן קיבל במשך תקופה ייעוץ רפואי מרופא ישראלי - פרופ' יצחק שפירא, סמנכ"ל בית החולים איכילוב בתל אביב ומי שהיה אחראי בין היתר על תחום תיירות המרפא בבית החולים.