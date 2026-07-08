עשרות מרבני צפת פרסמו קריאה פומבית נגד הפעלת קווי תחבורה ציבורית בעיר במהלך השבת, בטענה כי מדובר בפגיעה בסטטוס-קוו ובצביונה היהודי של העיר.

בכרוז שעליו חתומים רבנים וראשי קהילות נכתב: "שמועה שמענו ותרגז הארץ, כי כאן בעיר צפת נעשה חילול שבת בפרהסיא בנסיעת אוטובוסים ציבוריים". לדבריהם, מדובר בהתפתחות המחייבת מחאה ציבורית רחבה.

הרבנים קראו לציבור בעיר להתלכד סביב המאבק ולפעול לשמירת קדושת השבת. "חובתנו לעמוד בשעה זו יחד כאיש אחד, למען קדושת העיר וקדושת השבת, שלא יפרצוה זרים", כתבו.

רבני העיר חתמו את הפנייה בקריאה ישירה ותקיפה למקבלי ההחלטות, לרשויות ולגורמים האחראים על הפעלת התחבורה, בדרישה לעצור את המהלך באופן מיידי ולהחזיר את המצב לקדמותו.

"אנו פונים בבקשה אל כל מי שבידו למנוע מעשים אלו, לעמוד בפרץ ולעשות למען שמירת השבת במלואה, כפי שהיה נהוג מימי קדם בעירנו".

בשבת האחרונה התקיימו בצפת הפגנות נגד הפעלת התחבורה הציבורית בשבת. במהלך המחאות נעצרו מספר מפגינים.

המוחים מתמקדים בשלושה קווים אזוריים מרכזיים שמפעילה חברת "נתיב אקספרס": קו 361 לחיפה, קו 511 לקריית שמונה וקו 367 לנהריה. קווים אלו מתחילים לצאת מהעיר החל מהשעה 18:00 - כשעתיים וחצי לפני צאת השבת.