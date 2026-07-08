פרקליטות מחוז צפון הגישה חמישה כתבי אישום נגד שני תושבי טובא א-זנגריה, בני 25 ו-21, בגין שורת עבירות נשק חמורות.

החקירה החלה לאחר שבחיפוש שערכו שוטרי המחוז הצפוני בביתו של אחד החשודים אותר תיק שהוטמן באדמה בתוך דיר ובו חלקי כלי נשק, ארבעה רימוני הלם ופצצת מטול.

החיפוש בוצע בסוף חודש מרץ במסגרת פעילות יזומה של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב בכפר. שני החשודים נעצרו, נחקרו ומעצרם הוארך מעת לעת בבית המשפט, ובהמשך שוחררו בתנאים מגבילים.

במהלך החקירה הפעילו החוקרים אמצעים טכנולוגיים מתקדמים וניהלו חקירה סמויה, שבמסגרתה נחשפו, לפי המשטרה, עבירות נשק נוספות.

על פי החשד, השניים היו מעורבים גם באירועי ירי באקדח ובשימוש בנשק צבאי מסוג M4 השייך לחייל בן 21 מהכפר סואעד.

עם השלמת החקירה הוגשו השבוע נגד השניים כתבי אישום לבית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת בגין עבירות של ירי מנשק חם באזור מגורים, החזקה, רכישה, הובלה ונשיאת נשק שלא כדין, קשירת קשר לביצוע פשע ואיומים. הפרקליטות הגישה גם בקשה להורות על מעצרם עד תום ההליכים.

במשטרה מסרו כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד עבירות נשק ואלימות, תוך שימוש בכלל האמצעים העומדים לרשותם, במטרה לסכל אירועי פשיעה חמורים, לשמור על ביטחון הציבור ולהביא את המעורבים לדין.