הדיון הסוער ערוץ הכנסת

עימות חריף נרשם במהלך דיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת שעסק בחוק להקפאת מעצרי בחורי ישיבות.

ח"כ אלעזר שטרן עורר סערה לאחר שתהה מדוע הנוכחים אינם חשים שנאה כלפי המגזר החרדי, ונענה בתגובות קשות מצד חברי כנסת מהקואליציה שקראו לעברו: "אם אתה שונא יהודים - צריך לבדוק את יהדותך".

הרוחות בוועדה סערו במהלך הדיונים על הצעת החוק המסדירה את מעמדם של תלמידי הישיבות שאינם מתגייסים.

במהלך חילופי דברים פנה ח"כ אלעזר שטרן לאחד הנוכחים בדיון ואמר: "איך אתה לא שונא את החרדים כשאתה רואה אותם חוגגים בבין הזמנים בגליל כשכולם במילואים?".

האמירה עוררה תגובה מיידית וחריפה סביב שולחן הוועדה. ח"כ ינון אזולאי (ש"ס) תקף את שטרן ואמר: "אני לא מכיר יהודי ששונא יהודי. אם אתה שונא יהודים - צריך לבדוק את יהדותך".

ח"כ משה סולומון (הציונות הדתית) התערב אף הוא בעימות ופנה לשטרן: "אסור לשנוא יהודי. אלעזר חברי, אני חושב שאסור לשנוא יהודי, לא משנה מה".

בעקבות הביקורת הנוקבת ביקש שטרן להבהיר את דבריו וציין: "אני בכלל לא שונא בני אדם, לא רק יהודים".

ההתכתשות הנוכחית מגיעה על רקע המתיחות הפוליטית והציבורית הגבוהה סביב סוגיית גיוס בני הישיבות.

הדיונים בוועדה מתמקדים בהצעת החוק המבקשת להקפיא את ההליכים המשפטיים וצווי המעצר שהוצאו בתקופה האחרונה נגד תלמידי ישיבות שלא התייצבו בלשכות הגיוס, נושא שממשיך להוות מוקד תבערה בין הקואליציה לאופוזיציה.