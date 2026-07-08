חבר מועצת העיר גבעת שמואל, דור חרלפ, נפגש לאחרונה בתל אביב עם סגן ראש הממשלה והשר לשירותי דת, יריב לוין, במסגרת מאמציו לקדם את בחירת רב העיר.

במהלך הפגישה ביקש חרלפ מהשר לזרז את ההליך, שלדבריו מתעכב כבר כשנתיים.

לדברי חרלפ, מספר שבועות לפני הפגישה הוא העביר ללשכת השר מכתב ובו רשימה של 12 מועמדים ומועמדות מטעם תושבי גבעת שמואל לגוף הבוחר של רב העיר. הרשימה גובשה לאחר עשרות פגישות עם גבאים ואנשי ציבור, לצד שלושה מפגשים פומביים שנערכו בעיר, ונועדה לשקף את כלל אוכלוסיית גבעת שמואל.

ברשימה שהוגשה נכללים הרב אלי זילכה, עטי אנגלסמן, עו"ד דניאל חדאד, עו"ד בר אבליס, צבי גלנט, פרופ' אשר יהלום, דרור פלג, ד"ר מירב בלאיש, ד"ר טלי וישנה, בתיה חייבי, אביגיל קשטן ואורן אלפי. במהלך הפגישה עברו השניים על הרשימה, שם אחר שם, וחרלפ שב והדגיש את רצונו בבחירת "רב עיר ציוני, בעל שיעור קומה אישי ותורני, ששירת בצבא, שמחנך לשירות בצבא ושיפעל בחריצות ובמחויבות לתת שירות לכלל תושבי העיר".

לפי חרלפ, השר לוין השיב כי ההליך מתעכב בשלב זה בעיקר מסיבות טכניות-משפטיות, שחלקן תלוי בראש העיר יוסי ברודני. עוד מסר חרלפ כי השר התחייב שכאשר ההליך יתקדם, הוא יבחן לשלב את הנציגים שעליהם המליץ במסגרת נציגי השר לגוף הבוחר. חרלפ אמר בסיום, "אני אמשיך לעקוב, ללחוץ ולעדכן את התושבים בכל התפתחות".