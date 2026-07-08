הרבנית נעמי הדרי ז"ל, שהלכה השבוע לעולמה, חתמה את דבריה באזכרה לבעלה הרב ישעיהו הדרי שנערכה לאחרונה במסר אישי שהגדירה כמעין צוואה רוחנית. "המסירות של סבא לישיבה והמעשים הטובים שעשה יעמדו לזכותנו", אמרה.

עוד הוסיפה, "אני חושבת לעצמי שהקב"ה יחזיר לי ולבנותיי על המסירות שלנו לעולם התורה. אנחנו אולי לא רואים את זה בעולם הזה, אבל נראה את זה בעולם הבא". היא ציינה כי היא בטוחה כי "בזכות ההשקעה הזו הוא הציל אותי ועשה עמי ניסים לאורך חיי. הדברים הללו הם כמו צוואה עבורכם".

הרבנית פנתה לבני משפחתה ואמרה, "אני מבקשת מכם, כל בני המשפחה, צעירים ומבוגרים, נשואים ורווקים: תמשיכו לתמוך בעולם התורה. למדו תורה כל אחד בזמן המוקצה לו, ואהבו את התורה. הקדוש ברוך הוא ישלם את שכרם של הילדים וההורים שמשקיעים את עצמם בלימוד".

בדבריה פנתה גם לבנות המשפחה ואמרה, "שכרכן יהיה רב בזה ובבא". את דבריה חתמה בתפילה, "אני מתפללת לה' שיהיה לי נחת מכולכם, שאראה אתכם עוסקים בתורה ומעבירים את המסר הזה לאחרים, ושתבואו על שכרכם בעולם הבא. תמשיכו ללכת בדרך התורה, וכל טוב".