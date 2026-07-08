ניפוץ דלת הכניסה להארץ מצלמת אבטחה

רעול פנים השליך הלילה (רביעי) שתי לבנים לעבר דלת הכניסה למערכת עיתון "הארץ" בתל אביב, ניפץ את הזכוכית ונמלט מהמקום.

על פי התיעוד, הלבנה הראשונה שהושלכה לעבר הדלת לא גרמה לשבירתה. לאחר מכן השליך החשוד לבנה נוספת, שניפצה את דלת הזכוכית, ולאחר מכן נמלט מהמקום.

בשלב זה טרם הוגשה תלונה רשמית למשטרה, אולם במשטרה פנו לעיתון "הארץ" והחלו בבדיקת נסיבות האירוע.

האירוע מגיע ימים ספורים לאחר שאלמונים ניפצו את דלת הכניסה לבניין שבו שוכנת חברת חדשות 12 בתל אביב.

באותו מקרה לא היה ברור אם המעשה כוון נגד חברת החדשות או נגד אחד העסקים הפועלים במבנה, והרקע לאירוע לא התברר.

האירוע בחדשות 12 התרחש כחודש לאחר שרוססו כתובות גרפיטי מאיימות בסמוך למשרדי החברה. בעקבות אותו מקרה מסרה חדשות 12 כי היא "מזועזעת, אבל לא מופתעת מהאלימות", וקראה למשטרה לפעול במהירות לאיתור האחראים.