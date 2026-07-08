לוחמים מחטיבה 679, הפועלים תחת אוגדה 91 ברצועת הביטחון בדרום לבנון, סותרים את הודעת דובר צה"ל שלפיה לוחמת עוקץ היא שחיסלה את מחבל חיזבאללה במהלך הפעילות אתמול בבינת ג'בייל.

בהודעת צה"ל נמסר כי במהלך סריקות במבנה שבו אירעה בשבוע שעבר היתקלות שבה נפצע באורח קשה לוחם מילואים, נשלח כלב עוקץ לסרוק את המבנה.

המחבל פתח בירי, הרג את הכלב "מארס", ולפי הודעת צה"ל לוחמת עוקץ שפעלה עם הכוח חיסלה את המחבל.

כבר דקות ספורות לאחר פרסום הודעת צה"ל, ערוץ 7 דיווח מפי לוחמים שהשתתפו בפעילות כי מי שחיסל את המחבל היו לוחמי החטיבה ולא לוחמת עוקץ. כעת, לוחמים נוספים שהיו בזירה מוסרים עדויות דומות וסותרים אף הם את הגרסה הרשמית.

לדברי הלוחמים, לוחמת עוקץ שלחה את הכלב "מארס" לסריקת המבנה לפני כניסת הכוחות. לאחר שהמחבל פתח באש והרג את הכלב, היא השיבה בירי לעברו, אולם לדבריהם החיסול עצמו בוצע רק בשלב מאוחר יותר.

לדבריהם, לוחמי גדוד 8112 השתלטו על זירת האירוע, כיתרו את המחבל וניסו להביא לכניעתו באמצעות קריאות לעברו. רק כאשר המחבל ביצע, לטענתם, תנועה לעבר הנשק שהיה מונח בסמוך אליו, אחד מלוחמי הגדוד ירה בו והרג אותו.

מצה"ל נמסר: "בהמשך להודעה שהופצה מוקדם יותר, צה"ל מתחקר את כלל פרטי האירוע, לרבות אופן חיסולו של המחבל. הדברים יתוחקרו ויופקו הלקחים. בתום התחקיר, צה"ל יציג את הממצאים בשקיפות. ככל שנעשתה טעות, מדובר בטעות אנוש בתום לב".