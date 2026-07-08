נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס היום (רביעי) להסלמה מול איראן ואמר כי ארצו ביצעה במהלך הלילה תקיפה נרחבת נגד מטרות במדינה.

במהלך נאומו בפסגת נאט"ו אמר טראמפ: "תקפנו הלילה בתוקף את האנשים המאוד חולים באיראן. משהו חולה בראשם. הכנו בהם קשות, פי 20 מבעבר".

בהמשך תקף בחריפות את המשטר האיראני ואמר: "הם נבלות. אני שונא אותם, אף אחד לא אוהב אותם. אסור לאפשר להם להשיג נשק גרעיני. יכול להיות שאנחנו מכלים את זמננו איתם. אני לא חושב שהם יודעים מה שהם עושים. הם לא-יוצלחים, כי אחרת היו מגיעים לעסקה מזמן".

טראמפ הוסיף כי איראן הציבה אותו במשך שנים כמטרה לחיסול. "הם רוצים לחסל את מנהיג ארה"ב - אותי. הייתי מספר אחת ברשימה שלהם במשך שנים. אנחנו צריכים לחסל את הסרטן מוקדם. כך אני מרגיש", אמר.

בסיום דבריו התייחס גם לפגיעה בהנהגת המשטר ואמר: "חיסלנו את שורת ההנהגה הראשונה שלהם, גם את השנייה. הם אנשים רשעים וחולים, צריך לעקור אותם מן השורש, כמו סרטן".

עוד אמר כי "מזכר ההבנות עם איראן מת - הפסקת האש הסתיימה. לדבר עם האיראנים זה בזבוז זמן. משהו לא בסדר איתם. הם משוגעים".

הוא התייחס ליחסיו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר: "אני אוהב את ביבי, הוא אמר דברים רעים על טורקיה אתמול. ארדואן נהדר - הוא לא הצטרף למלחמה בגללי".