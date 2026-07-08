העימות של בן גביר בוועדה ערוץ כנסת

מהומה פרצה הבוקר (רביעי) בוועדת הפנים של הכנסת, בראשות ח"כ יצחק קרויזר, במהלך דיון שעסק באכיפה נגד הבנייה הבלתי חוקית בנגב.

במהלך הדיון התעמת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עם רולא דאוד, פעילה מארגון "עומדים ביחד", שהפריעה לדבריו בעת שהציג את מדיניות האכיפה נגד הבנייה הבלתי חוקית.

דאוד תקפה את השר ואמרה: "אתה זה שגר בהתנחלות". בן גביר השיב לה: "הבית שלך חוקי? תראי לי אישור עכשיו. אם הוא לא חוקי - נהרוס לך את הבית".

הדיון עסק בפעולות האכיפה שמבצעות רשויות המדינה נגד בנייה בלתי חוקית בנגב, ובמהלכו נרשמו חילופי דברים קולניים בין המשתתפים.