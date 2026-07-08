מסתערבי מג"ב איו"ש עצרו הבוקר (רביעי), בהכוונת שירות הביטחון הכללי ובשיתוף לוחמי צה"ל מחטיבת מנשה, מבוקש החשוד במעורבות בפעילות טרור בכפר סילת אל-חארית'יה שבנפת ג'נין.

על פי הודעת צה"ל והמשטרה, הכוח הגיע באופן סמוי אל המבנה שבו הסתתר המבוקש. לאחר השלמת ההיערכות סביב המבנה עברו הלוחמים לפעילות גלויה והחלו לקרוא למבוקש לצאת ולהסגיר את עצמו.

המבוקש נענה לקריאות, יצא מהמבנה ונעצר על ידי לוחמי מסתערבי מג"ב איו"ש, ללא חילופי אש.

לאחר מעצרו הועבר החשוד להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי.

במערכת הביטחון מסרו כי "כוחות הביטחון, ימשיכו לפעול בנחישות, ימים ולילות, לסיכול הטרור ולמעצר מבוקשים, במטרה לשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל".