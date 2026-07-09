עזרו לארי יוסף המשפחה

ארי יוסף מתמודד עם תסמונת מרפן - מחלה גנטית נדירה שפגעה בליבו. לאחר חודשים של בדיקות והתייעצויות עם מומחים בארץ ובעולם, נקבע כי הוא חייב לעבור בדחיפות ניתוח לב פתוח מורכב.

בשל מורכבות המקרה, הניתוח אינו יכול להתבצע בישראל, והוא צפוי לעבור אותו בבית חולים לילדים בניו יורק.

בשעות כאלה, עם ישראל תמיד ידע להתאחד סביב מי שזקוק לו. עכשיו הגיע התור שלנו. לתרומות לחצו כאן>>>

אך עבור רבים בדרום, משפחת אליאסים אינה משפחה אלמונית.

בשמחת תורה ה7.10 , כאשר אלפי צעירים נמלטו מאזור הטבח במסיבת הנובה, פתחה משפחת אליאסים את ביתה במושב פטיש, ליד אופקים, בפני רבים מהם.

הבית הפך למקום של ביטחון, אוכל, מנוחה, חיבוק ותקווה עבור צעירים שהגיעו הישר מתוך התופת. באותן שעות קשות פעל גם רמי דוידיאן ללא הפסקה, חילץ צעירים מאזורי הסכנה והביא רבים מהם אל בית משפחת אליאסים.

כעת, מי שפתחו את ביתם ואת ליבם למען אחרים, מבקשים את עזרת עם ישראל להציל את הלב של בנם.

רמי דוידיאן צילום: באדיבות המצולם

רמי דוידיאן, המלווה את המשפחה, קורא לציבור: "בשבעה באוקטובר משפחת אליאסים התגייסה להציל את החיים של רבים. היום הגיע התור שלנו להתגייס למענה. היא הייתה שם בשביל אחרים ברגעים הקשים ביותר - עכשיו זו ההזדמנות של כולנו להיות שם בשבילם, ולעזור להציל את הלב של ארי יוסף".

הקמפיין נמצא בשעותיו האחרונות. כל תרומה, כל שיתוף וכל אדם נוסף שייחשף לסיפור יכולים להיות ההבדל שיאפשר לארי יוסף להגיע לניתוח שיציל את חייו.

בשעות כאלה, עם ישראל תמיד ידע להתאחד סביב מי שזקוק לו. עכשיו הגיע התור שלנו. לתרומות לחצו כאן>>>