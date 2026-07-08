נעצר החשוד הנוסף באונס יחידת הגדעונים 33

לוחמי יחידת הגדעונים (יחידה 33) של להב 433 עצרו אמש (שלישי) בכפר יטא שבדרום הר חברון חשוד נוסף במעורבות באונס הקבוצתי שאירע בשבוע שעבר ברמלה.

המעצר בוצע בפעילות משותפת עם תחנת רמלה במחוז מרכז ובשיתוף כוחות צה"ל מחטיבת יהודה.

במהלך הפעילות פשטו הכוחות על מספר מבנים המשויכים למשפחות החשודים, ואיתרו את החשוד, ערבי בשנות ה-20 לחייו. לאחר מעצרו הוא הועבר להמשך חקירה בתחנת רמלה.

החקירה נפתחה בעקבות דיווח שלפיו צעירה ישראלית הובאה לדירה באזור שבו מתגוררים פועלים ערבים בעיר רמלה, שם, על פי החשד, נאנסה בנסיבות מחמירות בידי כמה מעורבים.

בסוף השבוע נעצר חשוד ראשון, פועל פלסטיני שעבד בישראל, ומאז נמשכו פעולות החקירה והמודיעין שהובילו לאיתור החשוד הנוסף.

המשטרה מסרה כי החשוד יובא הבוקר לדיון בבית משפט השלום בראשון לציון, שם תבקש להאריך את מעצרו.

עוד נמסר כי "משטרת ישראל תמשיך להפעיל את מיטב היחידות והיכולות המבצעיות העומדות לרשותה, כדי להגיע לכל עבריין המסכן את שלום הציבור, בכל מקום בו ינסה להסתתר".